В Дубровно суд приговорил 65-летнего мужчину к 18 годам тюрьмы за убийство и истязание женщины

Источник материала: Tut.by

65-летний житель Дубровно получил 18 лет лишения свободы за истязание и убийство с особой жестокостью своей сожительницы. Такой приговор вынес 23 декабря Витебский областной суд.

Трагедия произошла 7−8 мая 2019 года. Пьяный житель Дубровно жестоко избивал свою 64-летнюю сожительницу. Мужчина наносил ей удары руками, ногами, деревянной палкой, металлическим совком и другими предметами.

От тяжелых травм женщина умерла на месте.

До этого мужчина в течение года систематически истязал сожительницу, причиняя ей побои.

Мужчина получил 18 лет колонии усиленного режима.

Приговор может быть обжалован.