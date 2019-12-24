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В Дубровно суд приговорил 65-летнего мужчину к 18 годам тюрьмы за убийство и истязание женщины
Источник материала: Tut.by
65-летний житель Дубровно получил 18 лет лишения свободы за истязание и убийство с особой жестокостью своей сожительницы. Такой приговор
Трагедия произошла 7−8 мая 2019 года. Пьяный житель Дубровно жестоко избивал свою 64-летнюю сожительницу. Мужчина наносил ей удары руками, ногами, деревянной палкой, металлическим совком и другими предметами.
От тяжелых травм женщина умерла на месте.
До этого мужчина в течение года систематически истязал сожительницу, причиняя ей побои.
Мужчина получил 18 лет колонии усиленного режима.
Приговор может быть обжалован.
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Трагедия произошла 7−8 мая 2019 года. Пьяный житель Дубровно жестоко избивал свою 64-летнюю сожительницу. Мужчина наносил ей удары руками, ногами, деревянной палкой,...
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