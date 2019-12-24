﻿ В Дубровно суд приговорил 65-летнего мужчину к 18 годам тюрьмы за убийство и истязание женщины. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Дубровно суд приговорил 65-летнего мужчину к 18 годам тюрьмы за убийство и истязание женщины

24.12.2019 23:11 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

65-летний житель Дубровно получил 18 лет лишения свободы за истязание и убийство с особой жестокостью своей сожительницы. Такой приговор вынес 23 декабря Витебский областной суд.

Трагедия произошла 7−8 мая 2019 года. Пьяный житель Дубровно жестоко избивал свою 64-летнюю сожительницу. Мужчина наносил ей удары руками, ногами, деревянной палкой, металлическим совком и другими предметами.

От тяжелых травм женщина умерла на месте.

До этого мужчина в течение года систематически истязал сожительницу, причиняя ей побои.

Мужчина получил 18 лет колонии усиленного режима.

Приговор может быть обжалован.

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагедия произошла 7−8 мая 2019 года. Пьяный житель Дубровно жестоко избивал свою 64-летнюю сожительницу. Мужчина наносил ей удары руками, ногами, деревянной палкой,...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Вырезали дырку в дверях и проникли внутрь. В Щучине подростки обокрали магазин на 1000 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Soligorsk News
Радзiма

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика