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В Шклове при пожаре погибли пенсионерка с сыном
Источник материала: Tut.by
Утром 25 декабря в Шклове сгорел дом. В огне погибли 88-летняя хозяйка дома и ее 62-летний сын,
По данным следствия, возгорание заметили соседи около 06.30 и вызывали спасателей. Те во время ликвидации пожара обнаружили тела пенсионерки и ее сына.
По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
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Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
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