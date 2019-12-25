В Шклове при пожаре погибли пенсионерка с сыном

Источник материала: Tut.by

Утром 25 декабря в Шклове сгорел дом. В огне погибли 88-летняя хозяйка дома и ее 62-летний сын, сообщает Следственный комитет.





По данным следствия, возгорание заметили соседи около 06.30 и вызывали спасателей. Те во время ликвидации пожара обнаружили тела пенсионерки и ее сына.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.



