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В Бресте женщина вышла прогуляться в лес и заблудилась: понадобилась помощь спасателей

26.12.2019 10:48 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

25 декабря в 17-45 спасателям поступило сообщение о пропавшей женщине в лесном массиве в районе улицы Гоздецкого в Бресте. На поиски выехали работники МЧС и сотрудники милиции.

В Бресте женщина вышла прогуляться в лес и заблудилась: понадобилась помощь спасателей

Со слов свекрови, заблудившаяся часом ранее вышла в лес прогуляться, не взяв с собой мобильный телефон, и не могла найти выход самостоятельно. В 18-30 женщина была обнаружена работниками МЧС в лесу в 100 метрах от дороги. Медицинская помощь ей не понадобилась.

 
Теги: Брест
 
 
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  25 декабря в 17-45 спасателям поступило сообщение о пропавшей женщине в лесном массиве в районе улицы Гоздецкого в Бресте. На поиски выехали работники МЧС и...
 
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