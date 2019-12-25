В Бресте женщина вышла прогуляться в лес и заблудилась: понадобилась помощь спасателей

Источник материала: Виртуальный Брест

25 декабря в 17-45 спасателям поступило сообщение о пропавшей женщине в лесном массиве в районе улицы Гоздецкого в Бресте. На поиски выехали работники МЧС и сотрудники милиции.





Со слов свекрови, заблудившаяся часом ранее вышла в лес прогуляться, не взяв с собой мобильный телефон, и не могла найти выход самостоятельно. В 18-30 женщина была обнаружена работниками МЧС в лесу в 100 метрах от дороги. Медицинская помощь ей не понадобилась.