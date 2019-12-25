В Бресте спасатели и милиция искали пропавшую в лесу женщину, а потом - пенсионерку в городе

Источник материала: Tut.by

Вечером 25 декабря спасателям поступил звонок, что в лесу в Бресте пропала женщина. Ее нашли в течение двух часов, сообщает пресс-служба МЧС. А уже ночью разыскивали другую брестчанку, пенсионерку.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В первом случае о розыске заявила свекровь: ее 38-летняя невестка еще час назад, примерно в 16.30, ушла прогуляться в лес в районе улицы Гоздецкого и не вернулась. Та даже не взяла с собой телефон и могла заблудиться. К 18.30 пропавшую отыскали, женщина находилась в 100 метрах от дороги. Медицинская помощь ей не понадобилась.

Позже, в 20.50, поступил еще один звонок: в микрорайоне Плоска пропала 77-летняя пенсионерка. В розыске участвовали спасатели, милиционеры, пограничники и местные жители. Через пять с половиной часов ее нашли, с общим переохлаждением организма женщину госпитализировали.