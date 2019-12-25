|
В Столине подросток лишился части пальца из-за петарды
Источник материала: Tut.by
Следователи разбираются в случае травмирования подростка в Столине. Он попал в больницу с ампутацией ногтевой доли пальца после взрыва петарды,
В больницу 16-летний подросток попал вечером 25 декабря. Оказалось, у него в руке взорвалась петарда. По словам пострадавшего, он просто не успел выбросить ее до взрыва.
По данному факту следователи начали разбирательство.
В преддверии новогодних праздников СК напоминает: нужно быть осторожным при использовании пиротехники, а также строго следовать инструкции по использованию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По его словам, он просто не успел выбросить петарду из рук.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)