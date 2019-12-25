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В Столине подросток лишился части пальца из-за петарды

26.12.2019 12:18 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следователи разбираются в случае травмирования подростка в Столине. Он попал в больницу с ампутацией ногтевой доли пальца после взрыва петарды, сообщает пресс-служба СК.

В больницу 16-летний подросток попал вечером 25 декабря. Оказалось, у него в руке взорвалась петарда. По словам пострадавшего, он просто не успел выбросить ее до взрыва.

По данному факту следователи начали разбирательство.

В преддверии новогодних праздников СК напоминает: нужно быть осторожным при использовании пиротехники, а также строго следовать инструкции по использованию.

 
 
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По его словам, он просто не успел выбросить петарду из рук.
 
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