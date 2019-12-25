Устанавливается личность пострадавшей при ДТП (женщину сбили на Я.Купалы)

Источник материала: Виртуальный Брест

Напомним, 24 декабря в Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого женщина-пешеход с тяжелыми травмами госпитализирована в реанимационное отделение УЗ «Брестская областная больница».





В настоящее время устанавливается ее личность.







Приметы: на вид 65-70 лет, среднего телосложения, среднего роста. Была одета: чёрная обувь, голубое пальто, зеленый шарф.





Если вы располагаете информацией о личности потерпевшей просьба позвонить по телефону: 23 62 62, 32 26 41.