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Устанавливается личность пострадавшей при ДТП (женщину сбили на Я.Купалы)
26.12.2019 14:52 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Напомним, 24 декабря в Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого
В настоящее время устанавливается ее личность.
Если вы располагаете информацией о личности потерпевшей просьба позвонить по телефону: 23 62 62, 32 26 41.
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Напомним, 24 декабря в Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого женщина-пешеход с тяжелыми травмами госпитализирована в...
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