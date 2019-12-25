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Устанавливается личность пострадавшей при ДТП (женщину сбили на Я.Купалы)

26.12.2019 14:52 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Напомним, 24 декабря в Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого женщина-пешеход с тяжелыми травмами госпитализирована в реанимационное отделение УЗ «Брестская областная больница».

Устанавливается личность пострадавшей при ДТП (женщину сбили на Я.Купалы)

В настоящее время устанавливается ее личность.

Устанавливается личность пострадавшей при ДТП (женщину сбили на Я.Купалы)


Приметы: на вид 65-70 лет, среднего телосложения, среднего роста. Была одета: чёрная обувь, голубое пальто, зеленый шарф.

Устанавливается личность пострадавшей при ДТП (женщину сбили на Я.Купалы)

Если вы располагаете информацией о личности потерпевшей просьба позвонить по телефону: 23 62 62, 32 26 41.

 
Теги: Брест
 
 
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  Напомним, 24 декабря в Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого женщина-пешеход с тяжелыми травмами госпитализирована в...
 
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