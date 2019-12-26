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В Минске нашли 21-летнюю девушку, которая с корпоратива уехала в неизвестном авто

26.12.2019 22:12 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столице завершен розыск 21-летней Надежды Богданович, которая ночью 26 декабря пропала во время корпоратива. Девушка без верхней одежды и вещей вышла из ресторана на улицу, села в неизвестное авто. Почти сутки о ней ничего не было известно.


Обновлено. В полночь родные девушки связались с редакцией и сообщили, что она жива и сама вернулась домой. Что случилось — до сих пор не понятно.

«Надя не в себе и не помнит, что произошло. Мы сейчас поедем с ней к медикам. Хотим поблагодарить всех, кто принимал участие в поиске», — рассказали ее близкие.

Как раньше сообщили в поисковом отряде «Ангел», девушка была на корпоративе с коллегами в ресторане «Друзья» на улице Кульман, 40. Примерно в 01.45 26 декабря она вышла на улицу, в помещении остались ее верхняя одежда и сумка со всеми вещами (включая телефон, кошелек и ключи).

Как удалось проследить по записям с камер наблюдения, Надежда села в неизвестное черное авто и уехала. Позже коллеги проверили по ее телефону: такси девушка не вызывала и не писала кому-либо с просьбой ее забрать. Звонка ждал лишь жених, чтобы приехать самому и забрать ее домой.

«Она так и не вышла с ним на связь. Надя из Пинска, и тут [в Минске] у нее друзей мало. Мы всех обзвонили: никто не видел, — рассказала TUT.BY ее близкая подруга Алеся. — Когда она вышла из ресторана, то странно ходила туда-сюда. Подъехало непонятное такси (по крайней мере, на машине видна какая-то оклейка „бортов“). Марку машины мы пока не знаем точно. Невозможно разглядеть и номера. Она не вызывала машину, но почему-то села».

Девушка была одета в полосатую черно-белую рубашку, юбку-шорты и черную обувь на высокой подошве. Как на фото выше — она его сделала перед выходом из дома.

«Еще одна важная и непонятная деталь: по записям видно, что машина проехала 100 метров и остановилась — подсела еще одна девушка. И после этого авто уехало», — говорит Алеся.

Кто эта вторая девушка, тоже до сих пор не ясно. Коллеги говорят, в тот вечер Надежда общалась только со своим окружением.

«Надя не очень коммуникабельная, с посторонними бы она и не общалась. А если бы решила остаться на ночь у кого-нибудь из знакомых, то обязательно бы сообщила своему жениху. Да и если бы высыпалась где-нибудь, то ведь уже прошло много времени. Она ведь знает все наши номера наизусть…».

Девушка проживает в Минске по улице Прушинских, 24. Приметы: рост 151 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы темные. Особые приметы: татуировки на плечах в виде пальм и сердечка. Официально розыском занимались сотрудники Советского РУВД Минска.

Вы можете сами помочь в поиске людей, если сделаете перевод в пользу отряда — деньги пойдут в том числе на печать объявлений, которые волонтеры распространяют на улицах.

 
Теги: Минск
 
 
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