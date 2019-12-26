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В Алма-Аты самолет взлетел и рухнул за пределами аэродрома: есть выжившие

27.12.2019 06:04 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самолет авиакомпании Bek Air упал за пределами аэродрома Алма-Аты, есть выжившие. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.


Фото: inform.kz

«Борт авиакомпании Бек Эйр потерпел крушение за пределами аэродрома. Есть выжившие. На месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении авиакомпании.


Фото: inform.kz

По ее данным, на борту рейса 2100 Алматы-Нур-Султан авиакомпании «Бек Эйр», было 95 пассажиров, 5 членов экипажа.

«Сегодня 27 декабря 2019 года в 07.22 рейс №Z2100 авиакомпании „Бэк Эйр“ по направлению Алматы — Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорание не произошло. Осуществляется эвакуация пассажиров и экипаж воздушного судна. На данный момент число погибших составляет 7 человек», — сообщили в Комитете гражданской авиации Казахстана.

Нащначена правительственная комиссия.

(Дополняется)

 
 
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На борту рейса 2100 Алматы-Нур-Султан авиакомпании Бек Эйр, было 95 пассажиров, 5 членов экипажа.
 
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