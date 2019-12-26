﻿ Мужчина сильно обгорел при пожаре дома в Бобруйске. Пострадавший был пьян. 21.by
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Мужчина сильно обгорел при пожаре дома в Бобруйске. Пострадавший был пьян

27.12.2019 12:04 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью 27 декабря в Бобруйске произошел пожар в частном доме. От огня серьезно пострадал мужчина, сообщает МЧС.

Пожар произошел около 02.00 на улице Баумана. До приезда спасателей хозяина спасли соседи. 54-летний мужчина нигде не работает, в момент пожара он был пьян. Его госпитализировали с диагнозом «термический ожог 1−2-й степени 45% тела, отравление продуктами горения». У пострадавшего обгорели лицо, конечности, грудная клетка. Его состояние оценивают как тяжелое.

Из-за пожара поврежден диван на площади 0,5 м2. Причина возгорания устанавливается.

 
 
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