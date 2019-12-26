|
Мужчина сильно обгорел при пожаре дома в Бобруйске. Пострадавший был пьян
Источник материала: Tut.by
Ночью 27 декабря в Бобруйске произошел пожар в частном доме. От огня серьезно пострадал мужчина,
Пожар произошел около 02.00 на улице Баумана. До приезда спасателей хозяина спасли соседи. 54-летний мужчина нигде не работает, в момент пожара он был пьян. Его госпитализировали с диагнозом «термический ожог 1−2-й степени 45% тела, отравление продуктами горения». У пострадавшего обгорели лицо, конечности, грудная клетка. Его состояние оценивают как тяжелое.
Из-за пожара поврежден диван на площади 0,5 м2. Причина возгорания устанавливается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчину спасли соседи.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)