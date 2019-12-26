Мужчина сильно обгорел при пожаре дома в Бобруйске. Пострадавший был пьян

Источник материала: Tut.by

Ночью 27 декабря в Бобруйске произошел пожар в частном доме. От огня серьезно пострадал мужчина, сообщает МЧС.

Пожар произошел около 02.00 на улице Баумана. До приезда спасателей хозяина спасли соседи. 54-летний мужчина нигде не работает, в момент пожара он был пьян. Его госпитализировали с диагнозом «термический ожог 1−2-й степени 45% тела, отравление продуктами горения». У пострадавшего обгорели лицо, конечности, грудная клетка. Его состояние оценивают как тяжелое.

Из-за пожара поврежден диван на площади 0,5 м2. Причина возгорания устанавливается.