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На дачах под Полоцком сгорела баня
Источник материала: Tut.by
Днем 26 декабря спасателям поступил звонок о пожаре в садовом товариществе «Дружба» в Полоцком районе. Оказалось, горит баня,
Пожар случился в садовом товариществе, которое располагается в деревне Махирово. Там, на 6-м переулке, горела баня, а когда приехали спасатели, крыша горела открытым огнем.
Хозяин участка, 60-летний мужчина, во время происшествия был на участке и не пострадал.
Пожар ликвидировали. Огнем повреждены кровля и потолочное перекрытие, сгорели вещи.
Точная причина ЧП еще выясняется. Предварительно, всему виной нарушение правил эксплуатации электросетей и оборудования.
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К счастью, хозяин строения не пострадал.
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