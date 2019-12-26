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На дачах под Полоцком сгорела баня

27.12.2019 11:50 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 26 декабря спасателям поступил звонок о пожаре в садовом товариществе «Дружба» в Полоцком районе. Оказалось, горит баня, сообщает пресс-служба МЧС.


Фото: пресс-служба МЧС

Пожар случился в садовом товариществе, которое располагается в деревне Махирово. Там, на 6-м переулке, горела баня, а когда приехали спасатели, крыша горела открытым огнем.

Хозяин участка, 60-летний мужчина, во время происшествия был на участке и не пострадал.

Пожар ликвидировали. Огнем повреждены кровля и потолочное перекрытие, сгорели вещи.

Точная причина ЧП еще выясняется. Предварительно, всему виной нарушение правил эксплуатации электросетей и оборудования.

 
 
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