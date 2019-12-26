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В Ивьевском районе во время охоты мужчина подстрелил своего знакомого

27.12.2019 12:07 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Ивьевском районе во время незаконной охоты мужчина нечаянно выстрелил в своего знакомого. Пострадавший был доставлен в больницу с тяжелыми телесными повреждениями. Стрелявшему предъявлено обвинение по двум статьям: «Причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение боеприпасов», сообщает Следственный комитет.


Фото: t.me/skgovby

Все произошло ночью 28 сентября, когда двое жителей Ивьевского района пошли на охоту на дикого кабана. Мужчины нарушили правила ведения охоты: при себе они не имели охотничьих путевок, разрешений на добычу животного. Один из мужчин, 54-летний житель Ивьевского района, в какой-то момент выстрелил по неясно видимому силуэту. Оказалось, попал в своего 61-летнего товарища по охоте.

Дома у стрелявшего следователи нашли патроны. Они хранились в металлическом ящике с боеприпасами к охотничьему гладкоствольному оружию.

 
 
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В Ивьевском районе во время незаконной охоты мужчина нечаянно выстрелил в своего знакомого. Пострадавший был доставлен в больницу с тяжелыми телесными...
 
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