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Горела квартира, спасены люди. Возможная причина пожара - неосторожность соседа-курильщика

30.12.2019 11:33 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресенье 29 декабря случился пожар на улице Пономаренко в Минске. Спасатели вывели из соседней квартиры женщину и ее сына. Подробности происшествия сообщает МЧС.


Фото: МЧС Минска

О возгорании в доме на улице Пономаренко в МЧС сообщили в 14−52. Когда на место приехали спасатели, горела открытым пламенем квартира на первом этаже жилого дома.

В соседней квартире находились женщина с сыном — спасатели вывели их на свежий воздух. Эвакуация других жильцов дома не понадобилась.

Огонь повредил имущество в жилой комнате на площади восемь квадратных метров, закопчена квартира и подъезд. Причина происшествия устанавливается. Рассматривается такая версия: мужчина из квартиры этажом ниже неосторожно обращался с огнем во время курения. Он вышел на улицу сам до прибытия спасателей.

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Теги: Минск
 
 
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Спасатели вывели из соседней квартиры женщину и ее сына. Подробности происшествия сообщает МЧС.
 
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