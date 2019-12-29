Горела квартира, спасены люди. Возможная причина пожара - неосторожность соседа-курильщика

Источник материала: Tut.by

В воскресенье 29 декабря случился пожар на улице Пономаренко в Минске. Спасатели вывели из соседней квартиры женщину и ее сына. Подробности происшествия сообщает МЧС.



Фото: МЧС Минска

О возгорании в доме на улице Пономаренко в МЧС сообщили в 14−52. Когда на место приехали спасатели, горела открытым пламенем квартира на первом этаже жилого дома.

В соседней квартире находились женщина с сыном — спасатели вывели их на свежий воздух. Эвакуация других жильцов дома не понадобилась.

Огонь повредил имущество в жилой комнате на площади восемь квадратных метров, закопчена квартира и подъезд. Причина происшествия устанавливается. Рассматривается такая версия: мужчина из квартиры этажом ниже неосторожно обращался с огнем во время курения. Он вышел на улицу сам до прибытия спасателей.