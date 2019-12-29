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19 белорусов, включая троих детей, пострадали в аварии под Псковом

30.12.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

— Авария произошла на 269 км трассы Р-23 «Санкт-Петербург — Невель — граница Беларуси». Водитель, управляя автобусом «Неоплан» на маршруте «Минск — Санкт-Петербург», совершил съезд с дороги вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием, — сказали в ГИБДД РФ.

В пресс-службе УМВД России по Псковской области рассказали, что, согласно данным датчиков автоматизированной системы метеорологического обеспечения, асфальтобетонное покрытие на участке было влажное, обработанное противогололедными материалами.

Число пострадавших составляет 19 человек, включая 3 детей. 14 человек госпитализированы.

Всего в автобусе было 50 человек, в том числе 4 ребенка и 2 водителя, все они граждане Беларуси.

Как сообщает местное издание «Псковская лента новостей», за рулем автобуса находился 47-летний мужчина.

Для пассажиров, не пострадавших в аварии, развернули пункт временного содержания в отеле «Балтхаус».

https://auto.tut.by

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Пассажирский автобус, перевозивший граждан Беларуси, перевернулся в кювет под Псковом, есть пострадавшие, сообщает Interfax.by со ссылкой наГИБДД РФ.
 
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