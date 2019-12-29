|
В лесополосе в Жодино обнаружили труп 50-летнего мужчины. Найден подозреваемый
Источник материала: Tut.by
24 декабря в лесополосе на окраине Жодино обнаружили тело 50-летнего местного жителя с колото-резаными ранами. Следователи нашли подозреваемого.
По факту убийства было возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 139 УК). Силовики задержали 42-летнего подозреваемого — жителя Жодино, который работает лесорубом. Ранее мужчина не был судим, рассказали в СК.
Мужчина дал признательные показания, после чего следователи провели проверку показаний на месте.
«Согласно материалам уголовного дела, 18 декабря в лесополосе микрорайона в Жодино между мужчинами произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. В результате ссоры 42-летний житель Жодино нанес множественные удары ножом знакомому. От полученных повреждений тот скончался», — сообщили в ведомстве.
Мужчине предъявили обвинение, он находится под стражей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 декабря в лесополосе на окраине Жодино обнаружили тело 50-летнего местного жителя с колото-резаными ранами. Следователи нашли подозреваемого.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)