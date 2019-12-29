В лесополосе в Жодино обнаружили труп 50-летнего мужчины. Найден подозреваемый

Источник материала: Tut.by

24 декабря в лесополосе на окраине Жодино обнаружили тело 50-летнего местного жителя с колото-резаными ранами. Следователи нашли подозреваемого.



Фото: sk.gov.by

По факту убийства было возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 139 УК). Силовики задержали 42-летнего подозреваемого — жителя Жодино, который работает лесорубом. Ранее мужчина не был судим, рассказали в СК.

Мужчина дал признательные показания, после чего следователи провели проверку показаний на месте.

«Согласно материалам уголовного дела, 18 декабря в лесополосе микрорайона в Жодино между мужчинами произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. В результате ссоры 42-летний житель Жодино нанес множественные удары ножом знакомому. От полученных повреждений тот скончался», — сообщили в ведомстве.

Мужчине предъявили обвинение, он находится под стражей.