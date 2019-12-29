ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В лесополосе в Жодино обнаружили труп 50-летнего мужчины. Найден подозреваемый

30.12.2019 16:23 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

24 декабря в лесополосе на окраине Жодино обнаружили тело 50-летнего местного жителя с колото-резаными ранами. Следователи нашли подозреваемого.


Фото: sk.gov.by

По факту убийства было возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 139 УК). Силовики задержали 42-летнего подозреваемого — жителя Жодино, который работает лесорубом. Ранее мужчина не был судим, рассказали в СК.

Мужчина дал признательные показания, после чего следователи провели проверку показаний на месте.

«Согласно материалам уголовного дела, 18 декабря в лесополосе микрорайона в Жодино между мужчинами произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. В результате ссоры 42-летний житель Жодино нанес множественные удары ножом знакомому. От полученных повреждений тот скончался», — сообщили в ведомстве.

Мужчине предъявили обвинение, он находится под стражей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 декабря в лесополосе на окраине Жодино обнаружили тело 50-летнего местного жителя с колото-резаными ранами. Следователи нашли подозреваемого.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
19 белорусов, включая троих детей, пострадали в аварии под Псковом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика