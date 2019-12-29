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Три человека пострадали в ДТП в Кировском районе из-за косули

30.12.2019 — ЧП | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В ДТП в Кировском районе пострадали три человека. На дорогу перед машиной выбежала косуля. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Три человека пострадали в ДТП в Кировском районе из-за косули

«29 декабря в 1.30 в Кировском районе на 33-м км автодороги Кличев — Чечевичи 18-летняя жительница деревни Долгое, управляя автомобилем Opel Vectra, изменила направления движения из-за выбежавшей на дорогу косули. В результате маневра машина съехала в кювет и опрокинулась», — отметили в ведомстве.

В аварии пострадали три пассажира, одному из которых 27 лет, еще двум — по 21. Они госпитализированы.

Стаж вождения девушки всего 5 месяцев.

 
 
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В ДТП в Кировском районе пострадали три человека. На дорогу перед машиной выбежала косуля. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома. «29...
 
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