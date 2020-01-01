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На пожарах 1 января в стране погибли 10 человек. Еще один - прошедшей ночью
Источник материала: Tut.by
Еще шесть человек погибли на пожарах в Беларуси 1 января,
Сегодня в МЧС рассказали, что люди погибли также на пожарах в Новогрудском, Ивановском, Копыльском и Верхнедвинском районах страны.
Один из пожаров произошел около 8 утра 1 января в жилом доме в деревне Раховец Гродненской области. В огне погиб 68-летний хозяин.
В 08.22 спасателям сообщили о пожаре в доме в деревне Мохро Ивановского района Брестской области. Там погиб 53-летний неработающий хозяин и два его гостя — 53 и 45 лет.
Вечером 1 января на пожаре в деревне Новоселки Минской области погиб 53-летний мужчина.
В ночь на 2 января случился пожар в деревне Опытная Витебской области — там погиб 62-летний пенсионер.
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Люди погибли в Гродненской, Могилевской, Брестской, Витебской и Минской областях.
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