На пожарах 1 января в стране погибли 10 человек. Еще один - прошедшей ночью

Источник материала: Tut.by

Еще шесть человек погибли на пожарах в Беларуси 1 января, сообщает МЧС. Напомним, вчера утром уже было известно о пяти жертвах пожаров в новогоднюю ночь .

Сегодня в МЧС рассказали, что люди погибли также на пожарах в Новогрудском, Ивановском, Копыльском и Верхнедвинском районах страны.

Один из пожаров произошел около 8 утра 1 января в жилом доме в деревне Раховец Гродненской области. В огне погиб 68-летний хозяин.

В 08.22 спасателям сообщили о пожаре в доме в деревне Мохро Ивановского района Брестской области. Там погиб 53-летний неработающий хозяин и два его гостя — 53 и 45 лет.

Вечером 1 января на пожаре в деревне Новоселки Минской области погиб 53-летний мужчина.

В ночь на 2 января случился пожар в деревне Опытная Витебской области — там погиб 62-летний пенсионер.