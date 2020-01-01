ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На пожарах 1 января в стране погибли 10 человек. Еще один - прошедшей ночью

02.01.2020 11:12 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Еще шесть человек погибли на пожарах в Беларуси 1 января, сообщает МЧС. Напомним, вчера утром уже было известно о пяти жертвах пожаров в новогоднюю ночь.

Сегодня в МЧС рассказали, что люди погибли также на пожарах в Новогрудском, Ивановском, Копыльском и Верхнедвинском районах страны.

Один из пожаров произошел около 8 утра 1 января в жилом доме в деревне Раховец Гродненской области. В огне погиб 68-летний хозяин.

В 08.22 спасателям сообщили о пожаре в доме в деревне Мохро Ивановского района Брестской области. Там погиб 53-летний неработающий хозяин и два его гостя — 53 и 45 лет.

Вечером 1 января на пожаре в деревне Новоселки Минской области погиб 53-летний мужчина.

В ночь на 2 января случился пожар в деревне Опытная Витебской области — там погиб 62-летний пенсионер.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди погибли в Гродненской, Могилевской, Брестской, Витебской и Минской областях.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В новогоднюю ночь при пожарах погибли пять человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
02.01.2020
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика