Мужчину в Борисове сбил поезд

Источник материала: Единство

От полученных травм мужчина скончался на месте. Борисовский районный отдел Следственного комитета выясняет все обстоятельства случившегося.

Всего в 2019 году на территории г. Борисова произошло 7 фактов травмирования граждан на железной дороге, в результате чего 7 человек погибли.

Сотрудники транспортной милиции напоминают о правилах безопасного поведения на железной дороге: запрещено ходить по путям, передвигаться вдоль них на расстоянии ближе 5 м от крайнего рельса, пересекать ж/д пути сразу после прохода поезда или перед близко идущим составом.

Опасно также находиться у края платформы, лезть под вагоны и через автосцепки, чтобы пересечь путь, занятый железнодорожным транспортом. Кроме того, нельзя садиться в вагон движущегося поезда.