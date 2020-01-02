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Мужчину в Борисове сбил поезд

03.01.2020 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

От полученных травм мужчина скончался на месте. Борисовский районный отдел Следственного комитета выясняет все обстоятельства случившегося.

Всего в 2019 году на территории г. Борисова произошло 7 фактов травмирования граждан на железной дороге, в результате чего 7 человек погибли. 

Сотрудники транспортной милиции напоминают о правилах безопасного поведения на железной дороге: запрещено ходить по путям, передвигаться вдоль них на расстоянии ближе 5 м от крайнего рельса, пересекать ж/д пути сразу после прохода поезда или перед близко идущим составом. 

Опасно также находиться у края платформы, лезть под вагоны и через автосцепки, чтобы пересечь путь, занятый железнодорожным транспортом. Кроме того, нельзя садиться в вагон движущегося поезда.

 
 
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30 декабря прошлого года около 23.05 в г. Борисове на железнодорожном участке ст. Борисов – остановочный пункт Березина пассажирский поезд «Минск – Москва» сбил...
 
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