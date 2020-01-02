Молодость пройдет за решеткой: 10 лет за наркотики

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В ходе судебного разбирательства было установлено, что Б. приобретал и перевозил на арендованном автомобиле особо опасные психотропные вещества с целью их продажи, а также фактически сбыл путем продажи ранее незнакомому К. особо опасное психотропное вещество альфа-PVP. Для сбыта психотропов молодой человек использовал интернет-мессенджер Telegram и тайники, делая в них так называемы «закладки».

В ходе судебного разбирательства Б. полностью признал вину в инкриминируемых деяниях, чистосердечно раскаялся.

Заслушав показания Б., а так же свидетелей стороны обвинения (пассажиров арендованного автомобиля, за рулем которого находился Б., сотрудников Борисовского РУВД, осуществлявших задержание Б. и проводивших обыск в названном автомобиле), исследовав письменные материалы уголовного дела (протоколы обыска, заключения судебных экспертиз наркотических средств, протоколы осмотра мобильного телефона Б. (в т.ч. содержание переписок в Telegram)), суд пришел к выводу о виновности Б. в инкриминируемом ему преступлении, постановив обвинительный приговор.

В судебных прениях государственный обвинитель предложил суду назначить Б. наказание по ч.3 ст.328 УК в виде лишения свободы сроком на 12 лет.

Суд назначил Б. наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, а также постановил взыскать с него в доход государства денежную сумму эквивалентную доходу, полученному преступным путем, в размере 83 рублей 30 копеек.

Справочно: для лиц, занимающихся сбытом наркотиков, санкции ст.328 УК Республики Беларусь предусматривают уголовную ответственность только в виде лишения свободы на срок от 3 до 25 лет (в зависимости от тяжести наступивших последствий и особенностей квалифицирующих признаков преступления).

А. РОГАШЕВ, помощник прокурора Борисовского района, юрист 2 класса