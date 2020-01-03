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Информация об оперативной обстановке за сутки с 06-00 03.01.2020 до 06-00 4.01.2020

04.01.2020 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Погибших нет.

На пожаре в г. Борисове работниками МЧС спасен 1 человек.

По состоянию на 06-00 04.01.2020 нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения не зарегистрировано.

https://minobl.mchs.gov.by

 
 
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За дежурные сутки на территории Минской области зарегистрированы 3 пожара в Узденском районе и городах Червень и Борисов.
 
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