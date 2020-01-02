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В Лиозненском районе мужчина решил проверить невзорвавшийся фейерверк и получил травмы
Источник материала: Tut.by
Следователи в Лиозненском районе выясняют, как и почему мужчина получил травмы во время запуска фейерверка в новогоднюю ночь. Об этом
35-летний житель Витебска встречал Новый год в одной из деревень Лиозненского района. Примерно в 00.30 он установил коробку с фейерверками, укрепив ее кирпичами, и поджег фитиль.
Из-за задержки залпов салюта мужчина подошел и наклонился, чтобы посмотреть, в чем дело. Именно в этот момент произошли выстрелы.
Мужчина получил травмы и сейчас находится в больнице. Назначена судебно-медицинская экспертиза, место происшествия осмотрела оперативно-следственная группа. Назначена проверка.
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Теперь следователи выясняют, почему так произошло.
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