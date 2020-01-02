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В Лиозненском районе мужчина решил проверить невзорвавшийся фейерверк и получил травмы

03.01.2020 18:04 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следователи в Лиозненском районе выясняют, как и почему мужчина получил травмы во время запуска фейерверка в новогоднюю ночь. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба ведомства.


Фото: пресс-служба Следственного комитета

35-летний житель Витебска встречал Новый год в одной из деревень Лиозненского района. Примерно в 00.30 он установил коробку с фейерверками, укрепив ее кирпичами, и поджег фитиль.

Из-за задержки залпов салюта мужчина подошел и наклонился, чтобы посмотреть, в чем дело. Именно в этот момент произошли выстрелы.

Мужчина получил травмы и сейчас находится в больнице. Назначена судебно-медицинская экспертиза, место происшествия осмотрела оперативно-следственная группа. Назначена проверка.

 
Теги: Витебск
 
 
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