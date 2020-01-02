В Лиозненском районе мужчина решил проверить невзорвавшийся фейерверк и получил травмы

Источник материала: Tut.by

Следователи в Лиозненском районе выясняют, как и почему мужчина получил травмы во время запуска фейерверка в новогоднюю ночь. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба ведомства.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

35-летний житель Витебска встречал Новый год в одной из деревень Лиозненского района. Примерно в 00.30 он установил коробку с фейерверками, укрепив ее кирпичами, и поджег фитиль.

Из-за задержки залпов салюта мужчина подошел и наклонился, чтобы посмотреть, в чем дело. Именно в этот момент произошли выстрелы.

Мужчина получил травмы и сейчас находится в больнице. Назначена судебно-медицинская экспертиза, место происшествия осмотрела оперативно-следственная группа. Назначена проверка.