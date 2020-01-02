В Ольшанах перепалка между отцом и сыном закончилась трагедией

Источник материала: Виртуальный Брест

В агрогородке Ольшаны Столинского района словесная перепалка между отцом и сыном закончилась смертельным ножевым ранением, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.





Трагедия произошла 2 января в послеобеденное время по месту жительства участников этой драмы. Между 22-летним парнем и его 49-летним отцом возникла ссора. Молодой человек схватился за нож и несколько раз ударил им родителя. От полученных телесных повреждений мужчина умер на месте происшествия.

Столинский РОСК возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по ч.1 ст.139. Парень задержан. Следствие продолжается, назначены экспертизы.