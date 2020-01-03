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К чему привело любопытство?
04.01.2020 — ЧП | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Долгожданные каникулы для 13-летнего кричевлянина начались с больничной палаты. А виной тому — любопытство и желание почувствовать себя взрослым. 25 декабря 2019 г. мальчик нашел на улице петарду и поджег ее. Результат — термические ожоги 1-2 степени пальцев правой кисти. В учреждение здравоохранения его привез отец.
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Долгожданные каникулы для 13-летнего кричевлянина начались с больничной палаты. А виной тому — любопытство и желание почувствовать себя взрослым. 25
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