К чему привело любопытство?

Источник материала: Кричевская жизнь

Долгожданные каникулы для 13-летнего кричевлянина начались с больничной палаты. А виной тому — любопытство и желание почувствовать себя взрослым. 25 декабря 2019 г. мальчик нашел на улице петарду и поджег ее. Результат — термические ожоги 1-2 степени пальцев правой кисти. В учреждение здравоохранения его привез отец.

РОЧС.