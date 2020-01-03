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В Шумилинском районе нашли тело мужчины, который в ноябре вышел из бара в Витебске - и пропал
Источник материала: Tut.by
В реке в Шумилинском районе нашли тело 39-летнего мужчины, который был
3 января в Западной Двине возле деревни Полтево Шумилинского района обнаружили тело без вести пропавшего жителя Витебска Николая Елисеева. На теле нет видимых признаков насильственной смерти, сообщают в УВД.
В ночь с 16 на 17 ноября мужчина вышел из бара «Континент» на проспекте Строителей и пропал.
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В ночь с 16 на 17 ноября мужчина вышел из бара «Континент» на проспекте Строителей и пропал.
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