В Шумилинском районе нашли тело мужчины, который в ноябре вышел из бара в Витебске - и пропал

Источник материала: Tut.by

В реке в Шумилинском районе нашли тело 39-летнего мужчины, который был в розыске с середины ноября: он вышел из бара в Витебске и пропал, сообщала милиция региона.





3 января в Западной Двине возле деревни Полтево Шумилинского района обнаружили тело без вести пропавшего жителя Витебска Николая Елисеева. На теле нет видимых признаков насильственной смерти, сообщают в УВД.

В ночь с 16 на 17 ноября мужчина вышел из бара «Континент» на проспекте Строителей и пропал.