В Лиде 29-летний мужчина приглашал в квартиру гостей, а после застолья обворовывал их

Источник материала: Вороновская газета





Такое чувство, что нигде не работающий 29-летний лидчанин специально приглашает в свою квартиру в доме на ул. Черняховского гостей, чтобы после совместного застолья что-нибудь стащить у захмелевшего гостя. Например, мобильный телефон.

Так, недавно мужчина совершил кражу телефона «Ксяоми» стоимостью более 400 рублей у рабочего одного из лидских предприятий. И это уже не первый подобный случай в криминальной биографии ранее судимого безработного.

Еще один неоднократно судимый безработный житель Лиды промышлял тем, что брал в долг и рассрочку деньги и ценные вещи у знакомых, а отдавать и рассчитываться по платежам не собирался. Например, у одной лидчанки он таким образом «одолжил» мобильный телефон, золотые серьги и 100 долларов США.

А 40-летний житель Заславля, представитель частного предприятия, заключив договор на поставку зерна одному из лидских ОАО, завладел более чем шестью тысячами рублей этого предприятия. Зерна местное ОАО так и не дождалось. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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