Малышей эвакуировали из детсада в Славгороде из-за дыма. Никто не пострадал

Источник материала: Tut.by

В Славгороде 3 января эвакуировали детей из садика. Там произошло короткое замыкание проводки, сообщили в МЧС.



Фото: 60.mchs.gov.ru

Система автоматической пожарной сигнализации сработала в 14.37 — среагировала на дым.

До приезда пожарных сотрудники детсада эвакуировали 29 детей и покинули здание сами. Никто не пострадал.