|
Малышей эвакуировали из детсада в Славгороде из-за дыма. Никто не пострадал
Источник материала: Tut.by
В Славгороде 3 января эвакуировали детей из садика. Там произошло короткое замыкание проводки,
Система автоматической пожарной сигнализации сработала в 14.37 — среагировала на дым.
До приезда пожарных сотрудники детсада эвакуировали 29 детей и покинули здание сами. Никто не пострадал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Произошло короткое замыкание проводки.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)