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В Барановичском гарнизоне солдат получил травмы при работе с найденным снарядом
Источник материала: Tut.by
На одном из полигонов Барановичского гарнизова солдат получил травму руки,
По предварительным данным, все случилось из-за нарушения требований безопасности при работе с найденным неразорвавшимся снарядом.
Пострадавший — солдат, который служит на полигоне по контракту с 2018 года.
«В настоящий момент ему оказывается медицинская помощь. Жизни молодого человека ничего не угрожает. Проводится проверка обстоятельств получения травмы», — рассказала Наталья Гаврусик.
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Известно, что пострадавший служит на полигоне по контракту с 2018 года.
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