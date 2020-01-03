В Барановичском гарнизоне солдат получил травмы при работе с найденным снарядом

Источник материала: Tut.by

На одном из полигонов Барановичского гарнизова солдат получил травму руки, сообщила в Facebook официальный представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик.

По предварительным данным, все случилось из-за нарушения требований безопасности при работе с найденным неразорвавшимся снарядом.

Пострадавший — солдат, который служит на полигоне по контракту с 2018 года.

«В настоящий момент ему оказывается медицинская помощь. Жизни молодого человека ничего не угрожает. Проводится проверка обстоятельств получения травмы», — рассказала Наталья Гаврусик.