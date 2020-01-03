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Московским РОВД Бреста устанавливаются личности посетителей диско-бара (уже другие)

04.01.2020 20:56 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Московским РОВД Бреста устанавливаются личности мужчин, принимавших участие в конфликте в диско-баре по ул. Пионерской в Бресте.

Московским РОВД Бреста устанавливаются личности посетителей диско-бара (уже другие)

Если вы располагаете информацией о личности мужчин, просьба звонить по телефонам: 8(029) 808 61 90 (МТС) и 275268 или по телефону «102».

Московским РОВД Бреста устанавливаются личности посетителей диско-бара (уже другие)

Московским РОВД Бреста устанавливаются личности посетителей диско-бара (уже другие)

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Теги: Брест
 
 
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   Московским РОВД Бреста устанавливаются личности мужчин, принимавших участие в конфликте в диско-баре по ул. Пионерской в Бресте. Если вы располагаете...
 
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