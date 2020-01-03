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Московским РОВД Бреста устанавливаются личности посетителей диско-бара (уже другие)
04.01.2020 20:56 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Московским РОВД Бреста устанавливаются личности мужчин, принимавших участие в конфликте в диско-баре по ул. Пионерской в Бресте.
Если вы располагаете информацией о личности мужчин, просьба звонить по телефонам: 8(029) 808 61 90 (МТС) и 275268 или по телефону «102».
Конфиденциальность гарантируется.
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Московским РОВД Бреста устанавливаются личности мужчин, принимавших участие в конфликте в диско-баре по ул. Пионерской в Бресте. Если вы располагаете...
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