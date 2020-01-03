Московским РОВД Бреста устанавливаются личности посетителей диско-бара (уже другие)

Источник материала: Виртуальный Брест

Московским РОВД Бреста устанавливаются личности мужчин, принимавших участие в конфликте в диско-баре по ул. Пионерской в Бресте.





Если вы располагаете информацией о личности мужчин, просьба звонить по телефонам: 8(029) 808 61 90 (МТС) и 275268 или по телефону «102».









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