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В Гомеле «заминировали» площадь Восстания

04.01.2020 21:40 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

63-летний нетрезвый мужчина сообщил, что на площади Восстания в Гомеле будет взрыв. Милиция эвакуировала транспорт и людей, но ожидаемо ничего не нашла, об этом сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.


Фото: УВД Гомельского облисполкома

4 января, в 14.48, в милицию поступило сообщение от неизвестного мужчины. Он рассказал, что на площади Восстания в Гомеле будет взрыв.

К месту происшествия незамедлительно были направлены экстренные службы, саперно-пиротехническая группа. Транспорт и люди с площади были эвакуированы. Специалисты осмотрели территорию, взрывное устройство не было обнаружено.

Позже милиция задержала 63-летнего местного жителя в состоянии сильного алкогольного опьянения, который сообщил о готовящемся взрыве.


Фото: УВД Гомельского облисполкома

Напомним, что экстренные службы затрачивают немало времени и средств на проверку подобных ложных сообщений об опасности. Виновному грозит уголовная ответственность, также он должен будет возместить средства, затраченные на проверочные мероприятия.

 
Теги: Гомель
 
 
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Позже милиция задержала 63-летнего местного жителя в состоянии сильного алкогольного опьянения, который сообщил о готовящемся взрыве.
 
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