«Иди, нам не нужна здесь милиция». Похищенная девушка рассказала о подробностях спасения

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте парня судят за похищение бывшей возлюбленной. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Все произошло на глазах у людей, и только один мужчина вступился



Парень затолкал девушку в багажник и оглушил битой.

Суд по делу о похищении человека начался в суде Московского района Бреста 4 января. Обвиняемый - 29-летний парень. Кроме похищения с применением насилия (п.7 ч.2 ст. 182 УК РБ), его судят за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (п.2 ч.2 ст. 147), а также насилие в отношении лица, выполняющего общественный долг (ч.1 ст.366) - предотвращение преступления.

Все произошло в Бресте утром 30 сентября. В соцсетях от очевидцев появилась информация, что возле одного из домов в районе технического университета какой-то парень затолкал в багажник девушку и увез в неизвестном направлении. Ему пытался помешать дворник, но похититель перед ним не остановился.

В регионе был объявлен план «Перехват». Парня задержали в Жабинковском районе в деревне Бусни.





Автомобиль, на котором похитили девушку. Фото: СК

«Тормози, дурак, что ты делаешь!»

Потерпевшими по этому делу признали двух человек - 21-летнюю Елизавету, которую похитил парень, и 59-летнего дворника Алексея, который пытался помешать этому и чуть не оказался на капоте.

В суде он рассказывает, как останавливал парня. Сам претензий к нему он не имеет, хотя следствие признало его потерпевшим как человека, которому угрожали насилием, когда он хотел предотвратить преступление. Это выразилось в том, что дворник стал перед машиной и останавливал ее буквально голыми руками - но вынужден был отступить, иначе его бы сбили.

- Люди с балконов кричали «Помогите!», я понял, что там что-то не так. Кричал ему: «Тормози, дурак, остановись, что ты делаешь!» Он на меня не обращал внимания, дал по газам. Потом я позвонил в милицию и сказал, что машина уехала с девушкой, назвал номер и марку, - говорит Алексей.

«Представьте, что вы прочитали книгу»

На первое судебное заседание пришли родственники обвиняемого. Девушка была в суде одна. Она много плакала перед дверьми зала суда и на самом заседании.

Елизавета знала Евгения с детства. Они оба из Дивина - агрогородка в Кобринском районе. В суде Елизавета вспомнила, что когда-то давно Женя сказал в шутку: «Подрастет - будет моей». Более тесно общаться молодые люди стали, когда Лиза закончила школу. Как парень и девушка Евгений и Елизавета встречались больше двух лет. Строили серьезные отношения. Пока Лиза не решила, что не видит свое будущее рядом с Женей. И не свела общение на нет к февралю 2019. Евгений выследил, где она живет, искал встречи, звонил - девушка отказывалась общаться.

- Как вы можете объяснить, почему он это сделал? - спрашивает адвокат Евгения, выслушав историю Елизаветы.

- Хотел меня вернуть, а я не возвращалась.

События того страшного утра девушка хорошо помнит, но пережитое насилие до сих пор отзывается в ней слезами.

- Почему вы плачете? Вам его жалко? Вам больно? - пытается поддержать девушку второй потерпевший Алексей. Разговор в зале суда пресекает милиционер из конвоя.

Суд и гособвинитель тоже относятся к ней бережно.

- Настройтесь на то, что вам нужно дать показания. Представьте, что вы прочитали книгу или рассказываете про подругу, а не про себя, - советует судья, когда Елизавета становится за трибуну.

«Живучая, с*ука, оказалась»

В тот день, вспоминает Лиза, все случилось очень быстро. Она как обычно около 8 утра вышла на работу. Возле дома ее поджидал Евгений. Девушка ускорила шаг, но парень догнал и адресовал ей обвинения в том, что Лиза с кем-то живет.

- Он был очень озлобленный, грубо выражался, я не буду повторять. Глаза не его были - бешеные, злые... Это какой-то аффект, я не знаю, в каком он состоянии был... - вспоминает девушка.

Согласно материалам дела, Евгений был трезв. Накануне случившегося, по словам адвоката, ему вызывали скорую помощь, но в связи с чем, защитник не уточнила.

Евгений подвел Лизу к машине и, несмотря на сопротивление, затолкал ее в багажник. Елизавета выглядит стройной, но не мелкотелой, не тощей. Она среднего роста и по виду не намного ниже Евгения. Девушка рассказывает суду, что боролась, сколько хватало сил.

- Я кричала: «Пожалуйста, отпусти, пожалуйста». Много раз это повторяла. Он на это с ухмылкой сказал: «Первый раз от тебя слышу «Пожалуйста», - говорит Лиза.

Находясь в багажнике, пока Евгений вез ее в неизвестном направлении, девушка смогла поднять на уши родственников и милицию. Чтобы парень не нашел и не отобрал телефон, она спрятала его под пояс колготок.

- Я звонила маме, сестре, мужу сестры... Спрашивала: «Что делать? Женя в багажник меня положил!» А они мне: «Звони в милицию», - вспоминает потерпевшая.

Машина несколько раз останавливалась, и каждый раз Лиза пыталась спастись. Удалось выбраться только в деревне Бусни Жабинковского района.

- Я плакала, кричала: «Ты понимаешь, что делаешь? Тебя уже ищут!» - продолжает Елизавета.

Наконец ей удалось пуститься в бегство. Она заметила в деревне людей и обратилась к ним за помощью... которую они были не готовы оказать.

- Я туда, к домам побежала. Кричала: «Помогите, меня в багажнике закрыли, увозят!» Мужчина сказал мне: «Я судим, мне нельзя биться». А женщина стала отпихивать: «Иди, нам не нужна здесь милиция», - сдерживая слезы, цитирует слова очевидцев потерпевшая.

Так девушка снова оказалась в руках агрессора. В попытке пресечь сопротивление, парень ударил жертву битой по голове. От серьезной черепно-мозговой травмы девушка лечилась два месяца.

- Мне сказали, что если бы на пару миллиметров ниже, то все... - теряет самообладание девушка и смахивает с лица слезы. - Я умоляла, чтобы он меня не бил. Стала задабривать: «Тебе ничего не будет, я тебя люблю, давай уедем...» Говорила, что мне больно, а он ничего не отвечал. Только одну фразу помню: «Живучая, с*ка, оказалась»...





Подозреваемый после задержания. Фото: virtualbrest.by

Даже оглушенная и с кровью из головы, Лиза смогла встать и убежать. Она остановила трактор и без спросу забралась в кабину. Тракторист позвонил участковому, и в деревню приехала милиция. Похитителя задержали, пострадавшую отдали в руки врачей «скорой».

Этот рассказ обвиняемый слушает, глядя на девушку. В его взгляде читается любопытство - как будто эту историю он слышит впервые.

- На каком наказании вы настаиваете? - уточняет прокурор, выслушав Елизавету.

- То, что заслужил. Никогда плохого не желала, но...

Объяснить, зачем он все это сделал, Евгений на первом судебном заседании не пожелал - показания он не давал, но вину признал. Судебное следствие продолжится после выходных.