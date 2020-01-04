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В Жабинке рабочего завалило бревнами
Источник материала: Tut.by
Рабочего спасали не только сотрудники МЧС, но и его коллеги. Об этом
Утром 5 января на территории деревеобрабатывающего предприятия в Жабинке бревнами завалило рабочего.
Когда на место вызова прибыли спасатели, они обнаружили под завалами работника предприятия. Пострадавшего из-под завалов вытаскивали не только спасатели, но и коллеги рабочего.
Мужчину вытащили и доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Когда на место вызова прибыли спасатели, они обнаружили под завалами работника предприятия. Пострадавшего из-под завалов вытаскивали не только спасатели, но и...
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