В Жабинке рабочего завалило бревнами

Источник материала: Tut.by

Рабочего спасали не только сотрудники МЧС, но и его коллеги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: МЧС

Утром 5 января на территории деревеобрабатывающего предприятия в Жабинке бревнами завалило рабочего.

Когда на место вызова прибыли спасатели, они обнаружили под завалами работника предприятия. Пострадавшего из-под завалов вытаскивали не только спасатели, но и коллеги рабочего.

Мужчину вытащили и доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.