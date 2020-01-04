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В Жабинке рабочего завалило бревнами

05.01.2020 13:32 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рабочего спасали не только сотрудники МЧС, но и его коллеги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: МЧС

Утром 5 января на территории деревеобрабатывающего предприятия в Жабинке бревнами завалило рабочего.

Когда на место вызова прибыли спасатели, они обнаружили под завалами работника предприятия. Пострадавшего из-под завалов вытаскивали не только спасатели, но и коллеги рабочего.

Мужчину вытащили и доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

 
 
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Когда на место вызова прибыли спасатели, они обнаружили под завалами работника предприятия. Пострадавшего из-под завалов вытаскивали не только спасатели, но и...
 
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