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Рабочего завалило бревнами на деревообрабатывающем предприятии в Жабинке

05.01.2020 17:52 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Жабинке рабочего завалило бревнами на территории деревообрабатывающего предприятия, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Рабочего завалило бревнами на деревообрабатывающем предприятии в Жабинке

Сообщение об инциденте поступило сегодня в 8.57. Сотрудники МЧС прибыли на место и незамедлительно начали работы по вызволению мужчины из-под бревен. Коллеги пострадавшего также оказывали содействие. Рабочего вытащили и доставили в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

 
 
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  В Жабинке рабочего завалило бревнами на территории деревообрабатывающего предприятия, сообщили БЕЛТА в МЧС. Сообщение об инциденте поступило сегодня в 8.57....
 
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