Рабочего завалило бревнами на деревообрабатывающем предприятии в Жабинке

Источник материала: Виртуальный Брест

В Жабинке рабочего завалило бревнами на территории деревообрабатывающего предприятия, сообщили БЕЛТА в МЧС .





Сообщение об инциденте поступило сегодня в 8.57. Сотрудники МЧС прибыли на место и незамедлительно начали работы по вызволению мужчины из-под бревен. Коллеги пострадавшего также оказывали содействие. Рабочего вытащили и доставили в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.