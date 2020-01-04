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Рабочего завалило бревнами на деревообрабатывающем предприятии в Жабинке
05.01.2020 17:52 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Жабинке рабочего завалило бревнами на территории деревообрабатывающего предприятия, сообщили БЕЛТА в
Сообщение об инциденте поступило сегодня в 8.57. Сотрудники
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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В Жабинке рабочего завалило бревнами на территории деревообрабатывающего предприятия, сообщили БЕЛТА в МЧС. Сообщение об инциденте поступило сегодня в 8.57....
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