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В Ивановском районе найден артиллерийский снаряд
05.01.2020 19:54 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В дежурную часть Ивановского РОВД около 16:00 часов поступило сообщение от жителя деревни Сухое о том, что им на поле вблизи населенного пункта найден предмет, напоминающий боеприпас времен войны.
Саперно-пиротехнической группой в/ч 5526 установлено, что находкой является артиллерийский снаряд предположительно 72 мм с капсюлем-детонатором времен Великой Отечественной войны.
В настоящее время боеприпас уничтожен.
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В дежурную часть Ивановского РОВД около 16:00 часов поступило сообщение от жителя деревни Сухое о том, что им на поле вблизи населенного пункта найден предмет,...
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