В Ивановском районе найден артиллерийский снаряд

Источник материала: Виртуальный Брест

В дежурную часть Ивановского РОВД около 16:00 часов поступило сообщение от жителя деревни Сухое о том, что им на поле вблизи населенного пункта найден предмет, напоминающий боеприпас времен войны.

Саперно-пиротехнической группой в/ч 5526 установлено, что находкой является артиллерийский снаряд предположительно 72 мм с капсюлем-детонатором времен Великой Отечественной войны.

В настоящее время боеприпас уничтожен.

УВД напоминает: если вы обнаружили боеприпасы, сохранившиеся с военных времен, незамедлительно сообщайте в милицию и ни в коем случае не прикасайтесь к ним!

Помните, что самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.