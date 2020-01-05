МЧС вызвали на помощь лосю. Группе спасения пришлось непросто

Источник материала: Tut.by

Очевидцы днем 5 января вызвали спасателей: в озере вблизи деревни Батуринка Смолевичского района Минской области попал в беду лось.



Фото: МЧС, 112.by

Как сообщает пресс-служба МЧС , прибывшие подразделения установили, что лось находится в полынье на поверхности замершего озера на расстоянии 10 метров от берега, самостоятельно животное выбраться не могло.

Работники МЧС при помощи шанцевого инструмента проломали лед у береговой линии и группа спасения на воде с противоположной стороны на доске спустилась на воду, загоняя животное к очищенному от льда участку озера и береговой линии.

Животное, выбравшись на берег, скрылось в лесном массиве.