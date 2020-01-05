|
МЧС вызвали на помощь лосю. Группе спасения пришлось непросто
Источник материала: Tut.by
Очевидцы днем 5 января вызвали спасателей: в озере вблизи деревни Батуринка Смолевичского района Минской области попал в беду лось.
Как
Работники МЧС при помощи шанцевого инструмента проломали лед у береговой линии и группа спасения на воде с противоположной стороны на доске спустилась на воду, загоняя животное к очищенному от льда участку озера и береговой линии.
Животное, выбравшись на берег, скрылось в лесном массиве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работники МЧС при помощи шанцевого инструмента проломали лед у береговой линии и группа спасения на воде с противоположной стороны на доске спустилась на воду.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)