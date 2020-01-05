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Задержан подозреваемый в убийстве женщины, останки которой нашли в Свислочи
Источник материала: Tut.by
Ночью 6 января сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Алмаз" в Витебске задержали 26-летнего иностранца, подозреваемого в убийстве женщины, останки конечностей которой обнаружены в реке Свислочь 2 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба МВД в своем
Со слов задержанного, 28 декабря 2019 года между ним и погибшей, у которой он временно проживал в Минске, произошел конфликт, в результате которого мужчина задушил 37-летнюю хозяйку квартиры.
Известно, что ранее фигурант к уголовной ответственности не привлекался.
СК
Расследование уголовного дела продолжается.
Как ранее
Коммунальники
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Ночью 6 января сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз» в Витебске задержали...
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