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В Бресте пропал мужчина: уехал от родственников на ул. Смирнова на автомобиле и исчез
06.01.2020 21:08 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пропал Панасюк Сергей Иванович (20.11.1982 г.р.), проживающий по адресу: РБ, г. Брест, ул. Орловская, д. 40, который 05.01.2020 находился у родственников (г. Брест, ул. Смирнова), откуда на своем автомобиле (микроавтобус Volkswagen белого цвета, рз 1126 ЕВ-1), намеревался направиться домой по объездной дороге (Козловичи-Мощенка-Задворцы).
До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.
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Пропал Панасюк Сергей Иванович (20.11.1982 г.р.), проживающий по адресу: РБ, г. Брест, ул. Орловская, д. 40, который 05.01.2020 находился у родственников (г. Брест, ул. Смирнова),...
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