В Бресте пропал мужчина: уехал от родственников на ул. Смирнова на автомобиле и исчез

Источник материала: Виртуальный Брест

Пропал Панасюк Сергей Иванович (20.11.1982 г.р.), проживающий по адресу: РБ, г. Брест, ул. Орловская, д. 40, который 05.01.2020 находился у родственников (г. Брест, ул. Смирнова), откуда на своем автомобиле (микроавтобус Volkswagen белого цвета, рз 1126 ЕВ-1), намеревался направиться домой по объездной дороге (Козловичи-Мощенка-Задворцы).





До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.