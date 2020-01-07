В Крупском районе вандал повредил на кладбище 22 надгробия и памятник

Источник материала: Tut.by

7 января жительница Холопеничей Крупского района сообщила в милицию , что на кладбище в поселке повреждены надгробные памятники. Три из них были установлены на могилах ее родственников.

















Следственно-оперативная группа установила, что на кладбище повреждено 22 надгробных памятника на сумму более 320 рублей, а также памятник «Братская могила 1944 года», являющийся историко-культурной ценностью Республики Беларусь.





По подозрению в преступлении задержан и водворен в ИВС местный житель.

СК по факту хулиганских действий проводит проверку.