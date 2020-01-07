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В Крупском районе вандал повредил на кладбище 22 надгробия и памятник
Источник материала: Tut.by
7 января жительница Холопеничей Крупского района сообщила в
Следственно-оперативная группа установила, что на кладбище повреждено 22 надгробных памятника на сумму более 320 рублей, а также памятник «Братская могила 1944 года», являющийся историко-культурной ценностью Республики Беларусь.
По подозрению в преступлении задержан и водворен в ИВС местный житель.
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СК по факту хулиганских действий проводит проверку.
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