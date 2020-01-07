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В Крупском районе вандал повредил на кладбище 22 надгробия и памятник

08.01.2020 15:48 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

7 января жительница Холопеничей Крупского района сообщила в милицию, что на кладбище в поселке повреждены надгробные памятники. Три из них были установлены на могилах ее родственников.





Следственно-оперативная группа установила, что на кладбище повреждено 22 надгробных памятника на сумму более 320 рублей, а также памятник «Братская могила 1944 года», являющийся историко-культурной ценностью Республики Беларусь.


По подозрению в преступлении задержан и водворен в ИВС местный житель.

СК по факту хулиганских действий проводит проверку.

 
 
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СК по факту хулиганских действий проводит проверку.
 
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