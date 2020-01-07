На Тенерифе ребенок вылез из окна, прогулялся на 30-метровой высоте и попал на видео

Источник материала: Tut.by

На Тенерифе туристы сняли на видео опасную «прогулку» ребенка по карнизу многоэтажного здания. Родители упустили девочку из виду, и та просто вылезла в окно. К счастью, ребенок не пострадал, однако видео привлекло внимание полиции. Ведется расследование.