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На Тенерифе ребенок вылез из окна, прогулялся на 30-метровой высоте и попал на видео
Источник материала: Tut.by
На Тенерифе туристы сняли на видео опасную «прогулку» ребенка по карнизу многоэтажного здания. Родители упустили девочку из виду, и та просто вылезла в окно. К счастью, ребенок не пострадал, однако видео привлекло внимание полиции. Ведется расследование.
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Полиция ведет расследование инцидента.
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