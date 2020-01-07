Мужчина лишился немалой суммы по неосторожности (он заснул на вокзале). Есть видео

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте трезвый, но уставший мужчина лишился немалой суммы по неосторожности. Житель Ивацевичей вернулся из командировки и ожидал поезда на станции «Брест-Центральный». Мужчина несколько суток не спал и был рассеянным.





Как сообщили оперативники Брестского ОВД на транспорте, когда пассажир искал в портмоне сим-карту, выложил на сиденье деньги и не вернул их обратно. Это заметила женщина на другом краю скамейки с младенцем. Когда пассажир ушел, она положила ребенка на купюры, чтобы якобы поправить одежду.

Потерпевший только дома обнаружил недостачу 100 евро и 35 рублей и обратился в милицию. Он был уверен, что деньги пропали именно в зале ожидания. Благодаря записи с камеры видеонаблюдения оперативники установили личность подозреваемой в краже.