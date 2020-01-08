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Устанавливается личность мужчины, свидетеля противоправных действий в «На болоте»

09.01.2020 15:04 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Устанавливается личность мужчины, который 14.12.2019 около 23.15 находился в магазине «На болоте» по ул. Котовского.

Устанавливается личность мужчины, свидетеля противоправных действий в «На болоте»

Является свидетелем противоправных действий. Информацию можно предоставить номеру телефона 27-52-11 или 8033-320-56-16

 
 
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  Устанавливается личность мужчины, который 14.12.2019 около 23.15 находился в магазине «На болоте» по ул. Котовского. Является свидетелем противоправных действий....
 
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