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Устанавливается личность мужчины, свидетеля противоправных действий в «На болоте»
09.01.2020 15:04 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Устанавливается личность мужчины, который 14.12.2019 около 23.15 находился в магазине «На болоте» по ул. Котовского.
Является свидетелем противоправных действий. Информацию можно предоставить номеру телефона 27-52-11 или 8033-320-56-16
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Устанавливается личность мужчины, который 14.12.2019 около 23.15 находился в магазине «На болоте» по ул. Котовского. Является свидетелем противоправных действий....
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