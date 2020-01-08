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В Витебске на стройке нашли боеприпасы времен войны. Доставали их из котлована почти сутки
Источник материала: Tut.by
На стройке многоэтажки в микрорайоне Билево 8 января нашли снаряды времен Великой Отечественной войны,
На снаряды около четырех часов вечера 8 января натолкнулись строители, которые возводят дом на улице Короткевича. В котловане лежали ржавые боеприпасы.
На место находки приехали милиционеры и саперы. Специалисты нашли пять 150-миллиметровых снарядов времен Великой Отечественной.
Однако вскоре стемнело, и поисковые работы приостановили. Милиция всю ночь дежурила возле котлована.
С утра саперы продолжили работу — и нашли еще несколько снарядов и 9 капсул.
Все боеприпасы уничтожили.
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На снаряды около четырех часов вечера 8 января натолкнулись строители, которые возводят дом на улице Короткевича.
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