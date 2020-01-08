В Витебске на стройке нашли боеприпасы времен войны. Доставали их из котлована почти сутки

Источник материала: Tut.by

На стройке многоэтажки в микрорайоне Билево 8 января нашли снаряды времен Великой Отечественной войны, сообщает милиция региона.





На снаряды около четырех часов вечера 8 января натолкнулись строители, которые возводят дом на улице Короткевича. В котловане лежали ржавые боеприпасы.

На место находки приехали милиционеры и саперы. Специалисты нашли пять 150-миллиметровых снарядов времен Великой Отечественной.

Однако вскоре стемнело, и поисковые работы приостановили. Милиция всю ночь дежурила возле котлована.

С утра саперы продолжили работу — и нашли еще несколько снарядов и 9 капсул.

Все боеприпасы уничтожили.