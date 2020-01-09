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Пьяного таксиста задержали в Бресте

10.01.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пьяного таксиста задержали в Бресте
В Бресте сотрудники ГАИ задержали пьяного таксиста. Такую информацию разместила в своем Тelegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Сегодня около 4.00 на пр.Машерова в Бресте внимание инспекторов ГАИ привлек автомобиль «Фольксваген Поло», который вилял из стороны в сторону. По требованию правоохранителей 37-летний житель областного центра остановился. Визуально инспектор определил, что мужчина находится в нетрезвом состоянии. Таксист сообщил, что около трех часов ночи он вез клиентов, которые предложили ему выпить пива.

Сотрудники Госавтоинспекции доставили водителя в Брестский областной наркологический диспансер для прохождения медицинского освидетельствования: наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 3,4 промилле.

В отношении таксиста составлены административные протоколы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также за иные нарушения ПДД.

По информации БелТА.

 
Теги: Брест
 
 
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> В Бресте сотрудники ГАИ задержали пьяного таксиста. Такую информацию разместила в своем Тelegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Сегодня около 4.00 на...
 
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