Источник материала: Радзiма





В субботу, 4 января, в Глуске произошел пожар: горел дом в переулке Мельничный Двор. Сообщение о пожаре поступило в отдел по чрезвычайным ситуациям в 14:21, рассказал редакции инспектор инспекции надзора и профилактики Глусского РОЧС Роман Цапик. Когда прибыли спасатели, горело чердачное помещение, из-под крыши вырывался дым. Полностью огонь был потушен в 14:49, но еще несколько часов пожарные работали на месте происшествия, проливая помещение во избежание нового возгорания. Повреждены имущество, кровля, перекрытие. Точная причина происшествия сейчас устанавливается, предварительная версия — нарушение правил эксплуатации печи.

К счастью, в этот раз никто не пострадал: дом используется как дача и хозяев на месте не было. Но далеко не каждый пожарный случай обходится без трагедии.

Всего за семь зимних дней (с 31 декабря по 6 января) в Могилёвской области погибло 6 человек, причем в основном пожары с таким исходом пришлись на выходные и праздничные дни.

Так, 1 января огонь унес жизни сразу четырех человек в деревне Ильинка Могилёвского района, там погибли 80-летняя хозяйка, ее 55-летняя дочь и их гости 40 и 39 лет. На следующий день в Чаусском районе произошел пожар, погиб мужчина 1965 года рождения. А накануне Нового года, вечером 31 декабря, в Могилёвском районе при пожаре погиб могилевчанин 1973 года рождения. На пожаре частного дома в одной из деревень Круглянского района 6 января погиб хозяин.

Основная рассматриваемая версия пожаров, закончившихся гибелью людей, — неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения. Жилые помещения во всех случаях не были оборудованы автономными пожарными извещателями.

Сотрудники Глусского РОЧС обращаются ко всем жителям района с просьбой и напоминанием о соблюдении правил пожарной безопасности. «Пожар — это не случайность, которую нельзя предвидеть. Его можно предотвратить, ведь в большинстве случаев пожар — это наша оплошность, небрежность, незнание, — убежден инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС Станислав Берёзкин. — Помните, печь должна быть правильно сложена и исправна — это главное! Обращаться с ней нужно почтительно: легковоспламеняющиеся жидкости при розжиге не применять, дровами, длина которых превышает размеры топки, не топить. Будьте осторожны, берегите себя, а в случае пожара звоните по номерам 101 или 112».

О. ПЕТРОВА