Житель Столинского района нашёл на просёлочной дороге мотоколяску и сдал её на металлолом

Источник материала: Полесская правда



Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщила старший инспектор ОИОС УВД Александра Захарова:

– С заявлением в Столинский РОВД обратился житель Пинского района и сообщил о пропаже коляски от мотоцикла «ИЖ Юпитер-3», которая из-за поломки была им оставлена на проселочной дороге. Заявитель оценил свое имущество в 300 рублей. Оперативники выяснили, что неработающий 43-летний житель агрогородка Федоры обнаружил «бесхозное» имущество, отбуксировал его, разукомплектовал и сдал в пункт приема металла.

Следователями дана правовая оценка действий фигуранта.