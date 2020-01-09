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Житель Столинского района нашёл на просёлочной дороге мотоколяску и сдал её на металлолом

10.01.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Житель Столинского района нашёл на просёлочной дороге мотоколяску и сдал её на металлолом
Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщила старший инспектор ОИОС УВД Александра Захарова:

– С заявлением в Столинский РОВД обратился житель Пинского района и сообщил о пропаже коляски от мотоцикла «ИЖ Юпитер-3», которая из-за поломки была им оставлена на проселочной дороге. Заявитель оценил свое имущество в 300 рублей. Оперативники выяснили, что неработающий 43-летний житель агрогородка Федоры обнаружил «бесхозное» имущество, отбуксировал его, разукомплектовал и сдал в пункт приема металла.

Следователями дана правовая оценка действий фигуранта.

 
 
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> Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщила старший инспектор ОИОС УВД Александра Захарова: – С заявлением в Столинский РОВД обратился житель...
 
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