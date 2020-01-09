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В деревне под Солигорском горел автобус
Источник материала: Tut.by
9 января спасателям поступил звонок о горящем автобусе возле деревни Кулаки под Солигорском. Подробности
Возгорание случилось в моторном отсеке. Водитель пытался потушить пожар с помощью огнетушителя, но тщетно. Помогли сотрудники МЧС.
Пассажиры сами покинули автобус, поэтому пострадавших нет. Причина возгорания еще выясняется.
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Пассажиры успели выйти из салона, поэтому пострадавших нет.
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