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В деревне под Солигорском горел автобус

10.01.2020 11:59 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

9 января спасателям поступил звонок о горящем автобусе возле деревни Кулаки под Солигорском. Подробности сообщает МЧС.


Возгорание случилось в моторном отсеке. Водитель пытался потушить пожар с помощью огнетушителя, но тщетно. Помогли сотрудники МЧС.



Пассажиры сами покинули автобус, поэтому пострадавших нет. Причина возгорания еще выясняется.

 
 
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Пассажиры успели выйти из салона, поэтому пострадавших нет.
 
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