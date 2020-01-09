ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Стародорожском гарнизоне контрактник получил травму во время буксировки тягача

10.01.2020 11:47 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Военнослужащий получил тяжелую травму во время буксировки гусеничного тягача в Стародорожском гарнизоне. Об этом сообщила в Facebook официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Инцидент произошел в одной из воинских частей. Мужчина получил тяжелую травму, «нарушив технику безопасности при эксплуатации буксируемого гусеничного тягача».

«В настоящий момент специалисту оказывается медицинская помощь, за ним выехал реанимационный автомобиль Главного военного клинического медицинского центра», — рассказала Наталья Гаврусик.

Известно, что пострадавший служит по контракту на базе резерва автомобилей с января 2018-го. По факту происшествия проводится проверка.

Напомним, на днях другой контрактник, на одном из полигонов Барановичского гарнизона, получил травму руки при работе с найденным неразорвавшимся снарядом.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В данный момент мужчине оказывают помощь, за ним выехал реанимационный автомобиль.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Витеблянка украла у подруги доллары - и смыла их в унитаз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика