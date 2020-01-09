В Стародорожском гарнизоне контрактник получил травму во время буксировки тягача

Источник материала: Tut.by

Военнослужащий получил тяжелую травму во время буксировки гусеничного тягача в Стародорожском гарнизоне. Об этом сообщила в Facebook официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Инцидент произошел в одной из воинских частей. Мужчина получил тяжелую травму, «нарушив технику безопасности при эксплуатации буксируемого гусеничного тягача».

«В настоящий момент специалисту оказывается медицинская помощь, за ним выехал реанимационный автомобиль Главного военного клинического медицинского центра», — рассказала Наталья Гаврусик.

Известно, что пострадавший служит по контракту на базе резерва автомобилей с января 2018-го. По факту происшествия проводится проверка.

Напомним, на днях другой контрактник, на одном из полигонов Барановичского гарнизона, получил травму руки при работе с найденным неразорвавшимся снарядом.