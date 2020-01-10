Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing

Источник материала: Виртуальный Брест

Военные Ирана заявили утром 11 января, что непреднамеренно сбили ракетой ПВО самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», разбившийся под Тегераном. В заявлении генштаба Вооруженных сил Ирана, которое цитирует IRNA, говорится , что лайнер был сбит случайно в результате человеческой ошибки. Военные отметили, что авиакатастрофа произошла на фоне обострения отношений Ирана и США: после того, как иранские военные атаковали две американские военные базы в Ираке, значительно выросло число полетов военных самолетов США.





Крушение самолета «Международных авиалиний Украины», произошедшее в среду 8 января, вызвало много вопросов и подозрений. В версию технической неисправности лайнера или ошибки пилотов не верили, кажется, почти все — от завсегдатаев форума до ведущих мировых политиков. Фотографии с места событий и видео только подкрепляли подозрения. Хотя Иран все и отрицал, многие авиакомпании, в том числе «Белавиа», прекратили полеты над территорией страны, изменив привычные маршруты.

Первыми об «иранском следе» в катастрофе с Boeing заговорили американские СМИ, которые утверждали, что «радары зафиксировали инфракрасные следы двух ракетных пусков, вслед за которыми была отмечена вспышка взрыва».

Открыто одним из первых обвинил в катастрофе иранских военных премьер-министр Канады Джастин Трюдо (на борту находилось 63 гражданина этой страны). «У нас есть свидетельства из множественных источников, что самолет был сбит иранской ракетой. Это, вполне вероятно, было сделано по ошибке», — заявил политик. Такой же точки зрения придерживался и президент Украины Владимир Зеленский.





И вот сегодня утром руководство и военные Ирана признались в том, что по ошибке сбили украинский самолет. Информационное агентство Исламской Республики распространило заявление Вооруженных сил Ирана, в котором говорится, что «рейс 752-й украинской авиакомпании, вылетев из международного аэропорта Имама Хомейни, оказался очень близко к важному военному объекту и был похож на вражескую цель». Именно поэтому (на фоне обострения отношений с США) непреднамеренно из-за человеческой ошибки самолет был сбит, что привело к «мученической смерти ряда иранских граждан вместе с несколькими иностранцами».

Также Генштаб выразил соболезнования семьям погибших и попросил прощения «за человеческую ошибку, которая вызвала сбой», заверив, что такое больше не повторится.

Премьер-министр Ирана Мохаммад Джавад Зариф опубликовал твит, в котором непрозрачно намекнул, что, по его мнению, вина за произошедшее лежит на США: «Грустный день. Предварительные выводы внутреннего расследования Вооруженных сил: человеческая ошибка, допущенная во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе. Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам».

Президент страны Хасан Роухани также выступил с заявлением: «В атмосфере запугивания американским режимом человеческая ошибка привела к этой ужасной катастрофе. Те, кто виновен в этой непростительной ошибке, будут преследоваться по суду. Я выражаю свое глубокое сожаление от имени Исламской Республики Иран».

Далее в заявлении эта мысль раскрывается: «В атмосфере угроз и запугивания агрессивным американским режимом против иранской нации, после мученической смерти генерала Касема Сулеймани и для защиты от возможных нападений американской армии Вооруженные силы Исламской Республики Иран были в полной боевой готовности, что, к сожалению, привело к этой ужасной катастрофе, унесшей жизни десятков невинных людей из-за человеческой ошибки.

Этот болезненный несчастный случай не может пройти бесследно. Необходимо провести тщательное расследование, чтобы установить все причины трагедии, привлечь к ответственности лиц, совершивших непростительную ошибку. Также необходимо принять меры для устранения слабых сторон системы обороны страны, чтобы такая катастрофа никогда больше не повторялась».

Президент Ирана высказал соболезнования семьям погибших, пообещав, что компетентными специалистами будут приложены все силы, чтобы опознать тела и передать их родственникам. Также он уточнил, что семьям погибших пассажиров будет выплачена компенсация. «Молюсь за погибших и желаю мужества их семьям», — завершил свое заявление Хасан Роухани.