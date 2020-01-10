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Пожар в ночном клубе в Минске: 170 человек смогли эвакуироваться до приезда спасателей
Источник материала: Tut.by
В субботу утром в столичном ночном клубе по улице Притыцкого начался пожар. В этот момент в помещении заведения находились 150 посетителей и 20 человек персонала. Подробности
Сообщение столичным спасателям о возгорании в ночном клубе по улице Притыцкого поступило в 6 утра. Уже через 6 минут на месте были первые подразделения МЧС.
Еще до прибытия спасателей персонал клуба пытался при помощи огнетушителей справиться с огнем. На момент происшествия в помещениях клуба находилось около 150 посетителей и 20 человек персонала. К приезду спасателей они уже покинули здание.
По предварительным данным, из-за короткого замыкания загорелась электропроводка и декоративные элементы подвесного потолка.
Работники МЧС ликвидировали возгорание. Никто не пострадал.
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Еще до прибытия спасателей персонал клуба пытался при помощи огнетушителей справиться с огнем.
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