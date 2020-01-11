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Накануне Нового года в Пинском районе утонул человек

12.01.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Накануне Нового года в Пинском районе утонул человек
Последний день ушедшего года добавил в статистику происшествий района трагический факт. Подробности несчастного случая корреспонденту pinsknews.by сообщил председатель районного совета ОСВОД Виктор ТРУШ:

– Жертвой зимней воды и собственной беспечности стал житель деревни Хлебы 1960 года рождения. 31 декабря мужчина, рабочий Лемешевичской участковой больницы, двигался на велосипеде вдоль трассы между Хлебами и Лопатино и упал в мелиоративный канал. Погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

По информации белорусского ОСВОДа, за 11 месяцев 2019 года в Беларуси от утопления погибло 338 человек, в том числе 24 несовершеннолетних. Из общего количества утонувших в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения находились 147 (43,5%) человек. Удалось спасти 314 человек, в том числе 116 несовершеннолетних.

Виктор Труш подчеркнул, что особенно опасна холодная зимняя вода, выжить в которой шансов мало. В группе риска традиционно находятся любители рыбалки. Еще в середине декабря председатель Пинского районного исполнительного комитета подписал распоряжение о запрете выхода на лед. Все заинтересованные службы в критическое время, когда толщина льда не достигла 7 сантиметров либо в период его таяния и разрушения, организуют совместные рейды с профилактическими мероприятиями по недопущению несчастных случаев на воде. Профилактическая работа проводится также с учащимися и родителями.

Будьте бдительны, не подвергайте свою жизнь и благополучие близких опасности!

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Накануне Нового года в Пинском районе утонул человек Накануне Нового года в Пинском районе утонул человек Накануне Нового года в Пинском районе утонул человек Накануне Нового года в Пинском районе утонул человек Накануне Нового года в Пинском районе утонул человек Накануне Нового года в Пинском районе утонул человек

 
 
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