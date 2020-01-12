Страшная трагедия в Минской области: 11-летняя девочка погибла от удара током в ванной

Источник материала: Вороновская газета





Следователи устанавливают обстоятельства гибели 11-летней девочки в Минской области, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

«Трагический случай произошел в одной из квартир многоквартирного дома в Минской области 11 января. Девочка без признаков жизни была обнаружена отцом в ванной комнате», — проинформировали в СК.

Правоохранители обнаружили на теле девочки повреждения, характерные для электротравмы.

«В ванной был подключенный к электрической розетке удлинитель с включенным зарядным устройством и мобильным телефоном. Следователи проводят проверку, рассматривают все версии случившегося, приоритетная из которых — пренебрежение правилами безопасности», — рассказали в ведомстве.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи напоминают о том, что в воде не стоит пользоваться электрическими устройствами. Не следует и мокрыми руками вставлять вилку в розетку или прикасаться к работающим электроприборам.

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