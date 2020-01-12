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Страшная трагедия в Минской области: 11-летняя девочка погибла от удара током в ванной

13.01.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Страшная трагедия в Минской области: 11-летняя девочка погибла от удара током в ванной

Следователи устанавливают обстоятельства гибели 11-летней девочки в Минской области, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

«Трагический случай произошел в одной из квартир многоквартирного дома в Минской области 11 января. Девочка без признаков жизни была обнаружена отцом в ванной комнате», — проинформировали в СК.

Правоохранители обнаружили на теле девочки повреждения, характерные для электротравмы. 

«В ванной был подключенный к электрической розетке удлинитель с включенным зарядным устройством и мобильным телефоном. Следователи проводят проверку, рассматривают все версии случившегося, приоритетная из которых — пренебрежение правилами безопасности», — рассказали в ведомстве.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи напоминают о том, что в воде не стоит пользоваться электрическими устройствами. Не следует и мокрыми руками вставлять вилку в розетку или прикасаться к работающим электроприборам.

https://www.belta.by

 
 
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Следователи устанавливают обстоятельства гибели 11-летней девочки в Минской области, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете. «Трагический случай произошел в...
 
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