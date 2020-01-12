В гомельской многоэтажке жильцы в коробке из-под торта нашли более килограмма ртути

Источник материала: Tut.by

Жильцы многоэтажки на улице Кожара в Гомеле обнаружили в подъезде колбы с ртутью, сообщает МЧС. Общий вес находки — более килограмма.





Днем 12 января спасателям сообщили, что в подъезде дома в коробке из-под торта нашли ртуть.

Спасатели ее изъяли, а также измерили уровень ее паров в воздухе. К счастью, утечки не обнаружили.