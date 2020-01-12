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В гомельской многоэтажке жильцы в коробке из-под торта нашли более килограмма ртути
Источник материала: Tut.by
Жильцы многоэтажки на улице Кожара в Гомеле обнаружили в подъезде колбы с ртутью,
Днем 12 января спасателям сообщили, что в подъезде дома в коробке из-под торта нашли ртуть.
Спасатели ее изъяли, а также измерили уровень ее паров в воздухе. К счастью, утечки не обнаружили.
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Спасатели ее изъяли, а также измерили уровень ее паров в воздухе.
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